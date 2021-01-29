Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв коронавируса - власти

По данным Минздрава Мексики, в четверг в стране было зафиксировано 1 тыс. 506 смертей от вызываемых коронавирусом C0VID-19 заболеваний.
Всего с начала пандемии в Мексике число жертв COVID-19 достигло 155 тыс. 145. Таким образом, она выходит на третье место в мире по число жертв коронавирусной инфекции после США (432,9 тыс. летальных исходов) и Бразилии (221,5 тыс. смертей).
По оценкам экспертов, эти данные занижены, что объясняется низким уровнем тестирования на наличие заболевания. Реально число скончавшихся может составлять 195 тыс.
По состоянию на утро пятницы по московском времени, в Мексике с начала пандемии коронавируса выявлено 1,82 млн случаев заражения C0VID-19. Среди заболевших - президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Мексике пока удалось получить только около 760 тыс. доз вакцины от коронавируса, и она возлагает свои надежды на российскую "Спутник V". Однако Россия до сих пор публично не представила результаты 3-й фазы испытаний, которые позволили бы получить данные о том, насколько она эффективна, сообщают СМИ.
Тем не менее, заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что экстренное использование российской вакцины "Спутник V" против коронавируса должно быть разрешено в течение нескольких дней.
Он отметил, что комитет в составе мексиканского регулятора здравоохранения - агентства по надзору за здоровьем (Cofepris) - дал положительную оценку препарата. Кроме того, по его словам, он основывается на конфиденциальных документах, с которыми ему разрешила ознакомиться Аргентина, где вакцинация "Спутником V" уже проводится.
Прибытие первых партий российской вакцины в Мексику еще не подтверждено, сказал чиновник. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что первые 200 тыс. доз могут прибыть на следующей неделе.
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