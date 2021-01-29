Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.01.2021 12:25

Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв коронавируса - власти

По данным Минздрава Мексики, в четверг в стране было зафиксировано 1 тыс. 506 смертей от вызываемых коронавирусом C0VID-19 заболеваний.

Всего с начала пандемии в Мексике число жертв COVID-19 достигло 155 тыс. 145. Таким образом, она выходит на третье место в мире по число жертв коронавирусной инфекции после США (432,9 тыс. летальных исходов) и Бразилии (221,5 тыс. смертей).

По оценкам экспертов, эти данные занижены, что объясняется низким уровнем тестирования на наличие заболевания. Реально число скончавшихся может составлять 195 тыс.

По состоянию на утро пятницы по московском времени, в Мексике с начала пандемии коронавируса выявлено 1,82 млн случаев заражения C0VID-19. Среди заболевших - президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексике пока удалось получить только около 760 тыс. доз вакцины от коронавируса, и она возлагает свои надежды на российскую "Спутник V". Однако Россия до сих пор публично не представила результаты 3-й фазы испытаний, которые позволили бы получить данные о том, насколько она эффективна, сообщают СМИ.

Тем не менее, заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что экстренное использование российской вакцины "Спутник V" против коронавируса должно быть разрешено в течение нескольких дней.

Он отметил, что комитет в составе мексиканского регулятора здравоохранения - агентства по надзору за здоровьем (Cofepris) - дал положительную оценку препарата. Кроме того, по его словам, он основывается на конфиденциальных документах, с которыми ему разрешила ознакомиться Аргентина, где вакцинация "Спутником V" уже проводится.

Прибытие первых партий российской вакцины в Мексику еще не подтверждено, сказал чиновник. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что первые 200 тыс. доз могут прибыть на следующей неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, ВАКЦИНЫ


Похожие новости


Президент Мексики против локдаунов в ходе борьбы с коронавирусом Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн - Минздрав страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]