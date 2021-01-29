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Финансы 29.01.2021 11:26

Предприниматели в Азербайджане посредством ЭКП в 2020г получили кредиты под госгарантии на 169 млн манатов – Джаббаров

На Электронную кредитную платформу (ЭКП) министерства экономики Азербайджана в 2020 году поступило свыше 3,3 тыс. обращений с целью получения новых бизнес-кредитов на сумму 949 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"ЭКП (запушена с 30 июня 2020 года – ИФ) является эффективным средством для получения бизнесом кредитов под госгарантии. В 2020 году посредством этой платформы было получено свыше 3,3 тыс. обращений на общую сумму 949 млн манатов", - написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

Министр подчеркнул, что в 2020 году были удовлетворены 529 запросов о кредитах под госгарантию на общую сумму 169 млн манатов.

Как сообщалось ранее, министерство экономики Азербайджана разработало программу кредитно-гарантийной поддержки по новым бизнес-кредитам.

Согласно данной программе 60% новых кредиты на общую сумму до 500 млн манатов будут обеспечены государственной гарантией. При этом максимальная процентная ставка по кредиту не должна превышать 15%, а срок кредита – 3 лет. Половина процентной ставки по кредиту будет субсидироваться со стороны государства.

А.Гусейнова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БИЗНЕС, КРЕДИТЫ, ГОСГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]