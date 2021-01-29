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Регион 29.01.2021 11:32

Пять человек задержаны в Ереване после столкновений у здания правительства, возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

"Возбуждено уголовное дело по статье "попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору". По подозрению в попытке захвата здания правительства задержаны пять человек", - сообщили в СК в пятницу.

Стычки между сторонниками оппозиции и сотрудниками полиции произошли в Ереване накануне, когда требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытались прорваться в здание правительства.

Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра после принятия в ноябре трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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