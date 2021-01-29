Пять человек задержаны в Ереване после столкновений у здания правительства, возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.
"Возбуждено уголовное дело по статье "попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору". По подозрению в попытке захвата здания правительства задержаны пять человек", - сообщили в СК в пятницу.
Стычки между сторонниками оппозиции и сотрудниками полиции произошли в Ереване накануне, когда требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытались прорваться в здание правительства.
Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра после принятия в ноябре трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
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