Пять человек задержаны в Ереване после столкновений у здания правительства, возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

"Возбуждено уголовное дело по статье "попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору". По подозрению в попытке захвата здания правительства задержаны пять человек", - сообщили в СК в пятницу.

Стычки между сторонниками оппозиции и сотрудниками полиции произошли в Ереване накануне, когда требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытались прорваться в здание правительства.

Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра после принятия в ноябре трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.