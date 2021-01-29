Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 29.01.2021 11:33

Азербайджан в 2020г увеличил экспорт золота на 19,3%, томатов – на 6,4%

Азербайджан в 2020 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Снижение ненефтяного экспорта обусловлено влиянием пандемии коронавируса COVID-19.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на золото - $205,6 млн (рост на 19,3%), томаты - $201,4 млн (рост на 6,4%), хлопок-сырец - $131,9 млн (рост на 7,8%), очищенный фундук - $113,6 млн (спад на 8,5%), хурма - $91,6 млн (спад на 12,5%), полипропилен - $64,5 млн (спад на 1,8%), электроэнергию - $59,8 млн (спад на 22,1%), метанол - $51,2 млн (спад на 20,7%), необработанны алюминий - $48,8 млн (спад на 18,7%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $691 млн (рост на 0,1%), Турция - $377,8 (спад на 6%), Швейцария - $224,8 (рост на 25,6%), Грузия - $127,6 млн (спад на 19,8%) и Китай - $44,5 млн (рост на 19,3%). Таким образом, 36,4% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

По оценкам Минэкономики, к 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана превысит $3 млрд.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


Похожие новости


Объем ненефтяного экспорта Азербайджана в 2020г несколько сократился на фоне COVID-19 –Azpromo Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2020г сократится на 5,6% из-за COVID-19 – Джаббаров Томаты, хлопок и золото вошли в топ-3 ненефтяного экспорта Азербайджана за 10 месяцев Азербайджан в январе-сентябре сократил ненефтяной экспорт на 8% Азербайджан в январе-августе сократил ненефтяной экспорт на 9,7% Азербайджан может довести к 2024г ненефтяной экспорт до $4 млрд – ГПБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]