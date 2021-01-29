Азербайджан в 2020г увеличил экспорт золота на 19,3%, томатов – на 6,4%

Азербайджан в 2020 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
Снижение ненефтяного экспорта обусловлено влиянием пандемии коронавируса COVID-19.
По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на золото - $205,6 млн (рост на 19,3%), томаты - $201,4 млн (рост на 6,4%), хлопок-сырец - $131,9 млн (рост на 7,8%), очищенный фундук - $113,6 млн (спад на 8,5%), хурма - $91,6 млн (спад на 12,5%), полипропилен - $64,5 млн (спад на 1,8%), электроэнергию - $59,8 млн (спад на 22,1%), метанол - $51,2 млн (спад на 20,7%), необработанны алюминий - $48,8 млн (спад на 18,7%).
За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $691 млн (рост на 0,1%), Турция - $377,8 (спад на 6%), Швейцария - $224,8 (рост на 25,6%), Грузия - $127,6 млн (спад на 19,8%) и Китай - $44,5 млн (рост на 19,3%). Таким образом, 36,4% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.
По оценкам Минэкономики, к 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана превысит $3 млрд.
Н.Аббасова
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