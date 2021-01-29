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Финансы 29.01.2021 11:37

Bank BTB увеличил в 2020г активы на 4,3%, убыток превысил 9 млн манатов

Азербайджанский Bank "BTB" увеличил в 2020 году активы на 4,3% - до 356,137 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель (с вычетом резервов - ИФ) на 31 декабря 2020 года составил 206,096 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 0,3% - ИФ).

Обязательства банка равны 302,156 млн манатов (рост на 8,9%). Депозиты в банке на конец отчетного периода составили 139,347 млн манатов (рост на 4,5%).

Капитал банка на начало 2021 года равен 53,98 млн манатов (спад на 15,6%), уставный капитал – 66,45 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам 2020 года составила 9,13 млн манатов, против прибыли в 7,523 млн манатов по итогам 2019 года.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]