Bank BTB увеличил в 2020г активы на 4,3%, убыток превысил 9 млн манатов

Азербайджанский Bank "BTB" увеличил в 2020 году активы на 4,3% - до 356,137 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель (с вычетом резервов - ИФ) на 31 декабря 2020 года составил 206,096 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 0,3% - ИФ).
Обязательства банка равны 302,156 млн манатов (рост на 8,9%). Депозиты в банке на конец отчетного периода составили 139,347 млн манатов (рост на 4,5%).
Капитал банка на начало 2021 года равен 53,98 млн манатов (спад на 15,6%), уставный капитал – 66,45 млн манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам 2020 года составила 9,13 млн манатов, против прибыли в 7,523 млн манатов по итогам 2019 года.
ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.
А.Мамедов
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