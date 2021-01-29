Китай за прошлый год экспортировал более 220 млрд масок

Китай экспортировал более 220 млрд защитных масок за 2020 год в более чем 200 стран и регионов, сообщил заместитель главы министерства коммерции КНР Цянь Кэмин.

"Мы активно развиваем свое преимущество в качестве самого крупного государства-поставщика противоэпидемических средств, поставили более 220 млрд защитных масок в более чем в 200 стран и регионов, а также 2,3 млрд защитных костюмов и один миллиард наборов реактивов для тестов", - приводит слова Цянь Кэмина Минкоммерции.

В 2020 году китайская экономика увеличилась на 2,3%. Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, КНР, вероятно, единственная из крупных мировых экономик показала рост на фоне пандемии коронавируса.

Так, американская экономика по итогам всего 2020 года упала на 3,5% - самое существенное сокращение с 1946 года. Российский ВВП за прошлый год сократился на 4%.