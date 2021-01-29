УМЭО SOCAR в 2020г сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-ноябре 2020 года составил $1 млрд 48,595 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
"По итогам 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $149,6 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $118,1 млн", - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ЗАО "AzerGold" ($109,7 млн), ООО "Azeraluminum" ($98 млн), ОАО "Азерэнержи" ($59 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($32,5 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($8,6 млн), ООО "Azertutun Aqrar Senaye Kompleksi" ($1,4 млн), ООО "Azeripek" ($1,1 млн), ООО "Азербайджанская ТЭС" ($822 тыс.), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($773 тыс.).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer - $102,1 млн, ООО "Land Lojistic" - $90,2 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $81,4 млн, ООО «Almeve» - $39,5 млн, ООО "Sun Food" - $37,7 млн, "Global Trade Group" - $35,2 млн, ООО "Baku Steel Company" - $30 млн, ООО "AQROVEST" - $27,1 млн, ООО "P-Aqro" - $25,8 млн.
Азербайджан в 2020 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,9 млрд.
Н.Аббасова
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