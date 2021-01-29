Премьер Британии пообещал Грузии поддержку в вопросах обороны

Великобритания ценит "тесное партнерство" с Грузией и готова сотрудничать в вопросах обороны и безопасности, поддерживает стремление этой страны вступить в НАТО, говорится в письме британского премьера Бориса Джонсона грузинскому коллеге Георгию Гахария.
Джонсон подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии с британской стороны и поздравил Гахария с повторным назначением на пост премьер-министра, сообщает в пятницу пресс-служба грузинского правительства.
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