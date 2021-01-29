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СНГ 29.01.2021 16:27

Лукашенко заявил, что он никого в Беларуси не боится и ему нечего стыдиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со студентами в пятницу заявил, что ему нечего стыдиться за свои поступки.

"Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ИФ) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам", - заявил Лукашенко. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки", - подчеркнул глава государства.

При этом президент признал, что он "не святой". "Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - заявил Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ДЕЙСТВИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]