В Турцию доставили 3,5 млн доз китайской вакцины от COVID-19

Очередная партия вакцины производства китайской компании Sinovac прибыла в пятницу в Турцию, сообщает издание "Дейли сабах".
Самолетом Turkish Airlines из Пекина в Стамбул доставили 3,5 млн доз препарата.
Это уже вторая отгрузка второй партии, которая в целом включает 10 млн доз вакцины.
Турция и Sinovac ранее заключили договор о покупке 50 млн доз вакцин, которых хватит для вакцинации 25 млн человек.
Массовая вакцинация в Турции стартовала 14 января. Одним из первых прививку сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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