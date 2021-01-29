В Турцию доставили 3,5 млн доз китайской вакцины от COVID-19

Очередная партия вакцины производства китайской компании Sinovac прибыла в пятницу в Турцию, сообщает издание "Дейли сабах".

Самолетом Turkish Airlines из Пекина в Стамбул доставили 3,5 млн доз препарата.

Это уже вторая отгрузка второй партии, которая в целом включает 10 млн доз вакцины.

Турция и Sinovac ранее заключили договор о покупке 50 млн доз вакцин, которых хватит для вакцинации 25 млн человек.

Массовая вакцинация в Турции стартовала 14 января. Одним из первых прививку сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.