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Здравоохранение 29.01.2021 12:31

В Турцию доставили 3,5 млн доз китайской вакцины от COVID-19

Очередная партия вакцины производства китайской компании Sinovac прибыла в пятницу в Турцию, сообщает издание "Дейли сабах".

Самолетом Turkish Airlines из Пекина в Стамбул доставили 3,5 млн доз препарата.

Это уже вторая отгрузка второй партии, которая в целом включает 10 млн доз вакцины.

Турция и Sinovac ранее заключили договор о покупке 50 млн доз вакцин, которых хватит для вакцинации 25 млн человек.

Массовая вакцинация в Турции стартовала 14 января. Одним из первых прививку сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]