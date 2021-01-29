Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.01.2021 17:18

Турция надеется, что администрация Байдена вернется в СВПД

Анкара надеется, что администрация президента США Джо Байдена вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном и отменит санкции против Тегерана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Надеемся, новая администрация Байдена в США вернется к ядерной сделке с Ираном", - заявил Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Его высказывания приводит в пятницу газета "Дейли Сабах".

Зариф, со своей стороны, заявил, что ждет от США инициатив по возвращению в СВПД. "Когда США будут привержены сделке, мы тоже будем привержены сделке", - сказал он.

СВПД в июле 2015 года приняла "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Иран. В мае 2018 году из него вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки.

В конце прошлого года Тегеран форсировал отход от СВПД, начав обогащать уран до 20% и запустив процесс создания металлического урана - основного компонента ядерного оружия. В Тегеране заговорили о возможности сведения до минимума инспекций ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ.

Новый президент США Джо Байден говорил о возможности возвращения в иранскую сделку. При этом в американской администрации подчеркивают, что будут готовы на такой шаг только после полного возвращения Ирана к соблюдению СВПД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, СВПД


Похожие новости


Главы МИД Ирана, Турции и Азербайджана проведут встречу в ближайшее время – Зариф Санкции США против Турции из-за С-400 являются нарушением международного права - Зариф Анкара призывает Тегеран к сдержанности в двусторонних отношениях - представитель турецкого президента Турция вызвала иранского посла из-за критики в адрес Эрдогана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]