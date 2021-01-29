Турция надеется, что администрация Байдена вернется в СВПД

Анкара надеется, что администрация президента США Джо Байдена вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном и отменит санкции против Тегерана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Надеемся, новая администрация Байдена в США вернется к ядерной сделке с Ираном", - заявил Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Его высказывания приводит в пятницу газета "Дейли Сабах".

Зариф, со своей стороны, заявил, что ждет от США инициатив по возвращению в СВПД. "Когда США будут привержены сделке, мы тоже будем привержены сделке", - сказал он.

СВПД в июле 2015 года приняла "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Иран. В мае 2018 году из него вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки.

В конце прошлого года Тегеран форсировал отход от СВПД, начав обогащать уран до 20% и запустив процесс создания металлического урана - основного компонента ядерного оружия. В Тегеране заговорили о возможности сведения до минимума инспекций ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ.

Новый президент США Джо Байден говорил о возможности возвращения в иранскую сделку. При этом в американской администрации подчеркивают, что будут готовы на такой шаг только после полного возвращения Ирана к соблюдению СВПД.