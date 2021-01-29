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Регион 29.01.2021 17:45

Иран не согласился с позицией США по возможному возвращению в СВПД

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваэзи отверг выдвинутую Вашингтоном увязку возвращения США в иранскую ядерную сделку с предварительным выполнением Тегераном своих обязательств.

"Принятие решения по возвращению США к обязательствам займет некоторое время, нам также потребуется некоторое время, чтобы оценить, действительно ли иранцы выполняют обязательства", - заявил накануне глава Госдепартамента США Тони Блинкен.

По его словам, президент США Джо Байден заявлял о возможности возвращении Вашингтона к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) только при условии, что сначала Тегеран начнет соблюдать все условия соглашения.

"Мы не выходили из СВПД, и потому нам нет нужды в него возвращаться. Мы будем соблюдать свои обязательства по СВПД, когда убедимся в приверженности сделке со стороны США и Европы", - заявил в ответ Ваэзи, которого цитирует в пятницу правительственная пресс-служба.

"Договоренность о сделке была достигнута нами на переговорах, и вопрос закрыт. Вне зависимости от того, чья администрация правит в США - Трампа или Байдена, наша позиция в отношении СВПД останется неизменной: президент Хасан Рухани сказал, что когда они (США и европейские страны - ИФ) вернутся к выполнению своих обязательств, мы также будем соблюдать наши", - подчеркнул Ваэзи.

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

Блинкен накануне заявил, что в случае возвращения США в СВПД можно будет начать работу над более масштабным соглашением с Ираном, охватывающим не только ядерную проблему, но и, в частности, беспокоящую США иранскую программу по созданию баллистических ракет.

Иран категорически отвергает идею корректировки СВПД.

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Тэги: ИРАН, США, СВПД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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