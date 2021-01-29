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29.01.2021 18:24

В Британии призывают работать над вариациями вакцин против COVID-19, чтобы противостоять новым штаммам

Глава британской рабочей группы по вакцинам против COVID-19 Кейт Бинам считает целесообразным заняться разработкой вариаций вакцин против коронавируса для борьбы с периодически появляющимися мутациями вируса, пишет газета The Guardian.

"Великобритании и ЕС необходимо заняться разработкой вариаций вакцин, которые неизбежно потребуются для разновидностей COVID-19", - приводит ее слова издание.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина эффективна против штаммов из ЮАР и Британии. Компании во время тестов обнаружили "небольшие различия" по сравнению с вирусом без мутаций, которые "вряд ли приведут к значительному сокращению эффективности вакцины".

В свою очередь ведущий медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи заявил, что существующие вакцины от коронавируса COVID-19 демонстрируют меньшую эффективность против южноафриканского штамма вируса, однако они по-прежнему действенны.

Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, они более заразны, поэтому многие страны ввели ограничения на авиаперелеты с этими странами.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]