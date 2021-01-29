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Дальнее зарубежье 29.01.2021 22:04

Индийская оппозиция солидарности с фермерами бойкотировала обращение президента к парламенту из

Большинство индийских оппозиционных партий бойкотировали обращение президента страны Рам Натх Ковинда на бюджетной сессии парламента в знак солидарности с фермерами, протестующими против новых сельскохозяйственных законов, сообщает агентство ANI.

"17 из 19 (оппозиционных - ИФ) партий бойкотировали обращение президента сегодня, неужели правительству не стыдно? Как они могут спокойно спать ночью? Мы не позволим парламенту работать, до тех пор, пока проблемы фермеров не будут решены", - приводит агентство слова члена парламента от штата Пенджаб Равнита Сингха Битту.

Протесты фермеров за пределами столицы продолжаются на границах Нью-Дели. Демонстранты вступают в конфронтацию с полицейскими, а последние отвечают им слезоточивым газом.

Во вторник несколько тысяч фермеров на тракторах, лошадях и мотоциклах прорвались сквозь баррикады и вошли в столицу. В результате столкновений пострадали более 300 полицейских, более 200 человек были задержаны.

Фермеры уже два месяца протестуют против трех новых законов, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению демонстрантов, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной отраслью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.

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Тэги: ИНДИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ФЕРМЕРЫ, БОЙКОТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]