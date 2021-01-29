Президент Италии близок к завершению консультаций по правительственному кризису

Президент Италии Серджо Маттарелла в пятницу завершает консультации с представителями политических партий по вопросу о будущем правительства страны, сообщает итальянское телевидение.

В частности, позже в течение дня с президентом проведут переговоры представители входящего в правящую коалицию "Движения пяти звезд". Таким образом, к вечеру все консультации будут завершены, и Маттарелле нужно будет принять решение о том, как выйти из политического кризиса.

Изначально, как сообщалось, он склонялся к тому, чтобы поручить подавшему в отставку с поста премьера Джузеппе Конте сформировать уже третье подряд правительство. Однако в пятницу в СМИ стали активно обсуждать вариант, при котором президент поручит спикеру палаты депутатов Роберто Фико ("Движение пяти звезд") выяснить, способен ли он сформировать правительство, которое сможет рассчитывать на стабильную поддержку большинства в парламенте. Именно за такой сценарий высказался один из ключевых участников правящей коалиции - бывший премьер Маттео Ренци. Именно он и спровоцировал нынешний кризис, отказавшись поддерживать решения правительства.

Еще один вариант - организация досрочных выборов, однако Маттарелла, учитывая, в частности, продолжающуюся пандемию COVID-19, хотел бы избежать такого развития событий.

Маттарелла во вторник принял прошение об отставке главы правительства Конте. Глава государства не стал немедленно решать, следует ли поручать Конте снова формировать совет министров.

Политический кризис разразился в Италии из-за того, что часть партнеров по правящей коалиции перестала поддерживать Конте. Теперь Маттарелла должен определить, сможет ли правительство во главе с Конте рассчитывать на стабильную поддержку большинства в парламенте.

В случае проведения в стране выборов, согласно опросам, нынешняя правящая коалиция потерпит неудачу, а победу одержат правые партии.