Венгрия готова в ближайшее время заключить сделку на покупку китайской вакцины - премьер

Венгрия настроена в ближайшее время подписать сделку на покупку вакцины от коронавируса с китайской компанией Sinopharm, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Орбан заявил, что "сделка может состояться в ближайшее время", и тогда Венгрия сможет вакцинировать примерно 1,7 млн человек к марту.

Если это произойдет, Венгрия станет первой страной в Евросоюзе, где можно будет сделать прививку китайской вакциной.

Ранее Венгрия первой из стран ЕС решила купить российскую вакцину "Спутник V". Речь идет о двух миллионах доз.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом свыше 363 тыс. человек, более 12 тыс. - умерли.