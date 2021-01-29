Венгрия готова в ближайшее время заключить сделку на покупку китайской вакцины - премьер

Венгрия настроена в ближайшее время подписать сделку на покупку вакцины от коронавируса с китайской компанией Sinopharm, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Орбан заявил, что "сделка может состояться в ближайшее время", и тогда Венгрия сможет вакцинировать примерно 1,7 млн человек к марту.
Если это произойдет, Венгрия станет первой страной в Евросоюзе, где можно будет сделать прививку китайской вакциной.
Ранее Венгрия первой из стран ЕС решила купить российскую вакцину "Спутник V". Речь идет о двух миллионах доз.
С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом свыше 363 тыс. человек, более 12 тыс. - умерли.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Беларуси
Центр по мониторингу перемирия в Карабахе начнет работу 30 января, заявляют в Анкаре
Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху
ЛУКОЙЛ запустил установки на Волгоградском НПЗ для выпуска высокоиндексных масел
Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин
Нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи, Brent - $56,07 за баррель
Японский премьер твердо намерен провести Олимпиаду в Токио этим летом
Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса
Соседи ЕС получат в 2021 г достаточное количество доз вакцины против коронавируса - глава Еврокомиссии
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank предоставляет льготные агрокредиты
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы