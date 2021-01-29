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29.01.2021 20:21

Венгрия готова в ближайшее время заключить сделку на покупку китайской вакцины - премьер

Венгрия настроена в ближайшее время подписать сделку на покупку вакцины от коронавируса с китайской компанией Sinopharm, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Орбан заявил, что "сделка может состояться в ближайшее время", и тогда Венгрия сможет вакцинировать примерно 1,7 млн человек к марту.

Если это произойдет, Венгрия станет первой страной в Евросоюзе, где можно будет сделать прививку китайской вакциной.

Ранее Венгрия первой из стран ЕС решила купить российскую вакцину "Спутник V". Речь идет о двух миллионах доз.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом свыше 363 тыс. человек, более 12 тыс. - умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, КИТАЙ, ВАКЦИНА, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]