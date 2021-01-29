Рынки капитала и страхования в Азербайджане развиты очень слабо – глава Центробанка

Центральный банк Азербайджана начал реализацию программ по развитию рынков капитала и страхования, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.
"Сегодня рынки страхования и капитала в Азербайджане находятся на очень слабом уровне. Для нас (для ЦБА как регулятора - ИФ) эти сектора новые, и мы делаем первые шаги здесь. Наши программы направлены, в первую очередь, на развитие законодательства в данных сферах", - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По словам Рустамова, объемы рынков страхования и капитала «очень маленькие, и большая часть этих объемов напрямую связана с банковским рынком».
«В первую очередь, очень слабо развита законодательная база, мало применяются современные технологии. Кроме этого слабо развит и кадровый потенциал. Мы думаем, что эти рынки должны занять достойное место в финансовом секторе. Страховой рынок должен покрывать все риски, как населения, так и бизнеса, а рынок капитала должен участвовать в финансировании и капитализации не только банковского сектора, но и всей экономики», - отметил глава ЦБА.
В свою очередь, генеральный директор ЦБА Зия Алиев добавил, что регулятор уже начал программу по развитию страхового рынка, для чего привлечена техпомощь Всемирного банка (ВБ).
«В рамках подготовки программы был учтены исследования всех ведущих международных институтов в данной сфере, а также мнения местных экспертов. В настоящее время идет работа по привлечению к программе различных международных экспертов. В частности мы уже заручились технической помощью ВБ, и их эксперты приступили к работе. Не исключено то, что мы привлечем еще экспертов в данной сфере», - сказал Алиев.
А.Мамедов
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