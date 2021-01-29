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Туризм 29.01.2021 16:12

Турпоток в Турцию в 2020г сократился на 71,7%

Граждане России в 2020 году снова заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции, несмотря на снижение турпотока на почти 70%.

Всего страну с января по декабрь 2020 года посетили более 2,1 млн российских туристов, это на 69% меньше, чем в 2019 году, когда в стране побывало более 7 млн россиян. Второе место заняли граждане Болгарии (1,2 млн), третье - Германии (1,1 млн). Также в первой пятерке Украина (997 тыс.) и Великобритания (820 тыс.).

Доля российского рынка в иностранном турпотоке составила 16,7%, болгарского - 9,7%, немецкого - 8,8%.

Всего в 2020 году в Турции побывало 12,7 млн иностранных туристов, это на 71,7% меньше по сравнению с 2019 годом (45 млн). Больше всего зарубежный турпоток сократился в апреле-июне (почти на 100%). В июле снижение составило 85%, в августе - 71%.

Самым посещаемым регионом Турции стала Анталья, принявшая 3,2 млн иностранных туристов. На втором месте Стамбул (более 5 млн), на третьем - провинция Эдирне (1,8 млн), расположенная у границы с Болгарией на северо-западе страны, на четвертом - Мугла (670 тыс.), где располагаются курорты Эгейского побережья Турции.

Турция была полностью закрыта для иностранных туристов с апреля по июнь. В июле в страну начали приезжать туристы из Украины и стран Евросоюза, в августе открылось прямое авиасообщение с РФ. Для российских туристов Турция в 2020 году оставалась самым популярным направлением зарубежного отдыха.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]