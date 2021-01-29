Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским борьбу против COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что ЕС хочет помочь республике в борьбе с пандемией коронавируса.
"ЕС хочет помогать Украине в борьбе с COVID-19, в особенности - пока вакцины в рамках COVAX недоступны", - написала фон дер Ляйен в твиттере.
Глава Еврокомиссии также вновь выразила поддержку мерам по борьбе с коррупцией на Украине.
Ранее в пятницу министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на первом этапе кампании по вакцинации от COVID-19 на Украине, которая начнется в феврале, будут привиты почти 367,5 тыс. человек.
Степанов подчеркнул, что для вакцинации на Украине будут применяться "вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и по которым будем иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний, и вакцины, которые был зарегистрированы в мире".
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы на Украине составило 1 млн 211 тыс. 593 человека, 22 тыс. 479 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 1 млн 003 тыс. 341 человек.
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