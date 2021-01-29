AstraZeneca опубликовала контракт с Еврокомиссией по настоянию ЕК

Фармацевтическая компания AstraZeneca после повторного запроса Еврокомиссии согласилась опубликовать отредактированный контракт, подписанный между двумя сторонами 27 августа 2020 года, сообщил официальный представитель ЕК на брифинге в Брюсселе в пятницу.

"Комиссия приветствует стремление компании к большей прозрачности своего участия в реализации стратегии вакцин Европейского союза. Прозрачность и подотчетность важны для укрепления доверия европейских граждан и для уверенности в том, что они могут полагаться на эффективность и безопасность вакцин, закупаемых на уровне ЕС", - говорится в коммюнике Европейской комиссии.

Еврокомиссия выразила надежду, что в ближайшем будущем удастся опубликовать все контракты по соглашениям о предварительной закупке вакцин.

В опубликованном контракте "отредактированы части, относящиеся к конфиденциальной информации, такой как детали счетов", уточняют в Брюсселе.

В документе также отмечается, что контракт с AstraZeneca является вторым опубликованным после того, как фирма CureVac согласилась опубликовать соглашение о предварительной закупке с Европейской комиссией.

Накануне официальный представитель ЕК Эрик Мамер, комментируя журналистам ситуацию вокруг заявления руководства AstraZeneca о невозможности поставить Евросоюзу в срок предусмотренное контрактом количество вакцин, заявил: "Мы намерены обнародовать контракт. Мы находимся в контакте с фирмой, чтобы сделать это".

Соглашение о покупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca было подписано в августе с опционом еще на 100 млн, примерно через три месяца после того, как соглашение с компанией подписала Великобритания.