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Дальнее зарубежье 29.01.2021 21:43

AstraZeneca опубликовала контракт с Еврокомиссией по настоянию ЕК

Фармацевтическая компания AstraZeneca после повторного запроса Еврокомиссии согласилась опубликовать отредактированный контракт, подписанный между двумя сторонами 27 августа 2020 года, сообщил официальный представитель ЕК на брифинге в Брюсселе в пятницу.

"Комиссия приветствует стремление компании к большей прозрачности своего участия в реализации стратегии вакцин Европейского союза. Прозрачность и подотчетность важны для укрепления доверия европейских граждан и для уверенности в том, что они могут полагаться на эффективность и безопасность вакцин, закупаемых на уровне ЕС", - говорится в коммюнике Европейской комиссии.

Еврокомиссия выразила надежду, что в ближайшем будущем удастся опубликовать все контракты по соглашениям о предварительной закупке вакцин.

В опубликованном контракте "отредактированы части, относящиеся к конфиденциальной информации, такой как детали счетов", уточняют в Брюсселе.

В документе также отмечается, что контракт с AstraZeneca является вторым опубликованным после того, как фирма CureVac согласилась опубликовать соглашение о предварительной закупке с Европейской комиссией.

Накануне официальный представитель ЕК Эрик Мамер, комментируя журналистам ситуацию вокруг заявления руководства AstraZeneca о невозможности поставить Евросоюзу в срок предусмотренное контрактом количество вакцин, заявил: "Мы намерены обнародовать контракт. Мы находимся в контакте с фирмой, чтобы сделать это".

Соглашение о покупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca было подписано в августе с опционом еще на 100 млн, примерно через три месяца после того, как соглашение с компанией подписала Великобритания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]