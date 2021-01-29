AzInTelecom направит около 1 млн манатов на техподдержку сетевой инфраструктуры Data Center

ООО «AzInTelecom» министерства транспорта, связи и высоких технологий направит около 1 млн манатов на техническу поддержки сетевой инфраструктуры Data Center.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzInTelecom подписал соответствующий контракт с ЗАО «Evrodizayn».
Сумма контракта – 950 тыс. 745,12 манатов.
Объем работ включает оказание услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры Data Center, включая технический аудит сетевой безопасности, структуры и деятельности систем хранения информаций и техподдержки существующих систем для их усовершенствования.
Data Center, оператором которого является AzInTelecom, открылся в декабре 2016 года.
ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.
Н.Аббасова
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