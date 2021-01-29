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Транспорт и связь 29.01.2021 16:23

AzInTelecom направит около 1 млн манатов на техподдержку сетевой инфраструктуры Data Center

ООО «AzInTelecom» министерства транспорта, связи и высоких технологий направит около 1 млн манатов на техническу поддержки сетевой инфраструктуры Data Center.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzInTelecom подписал соответствующий контракт с ЗАО «Evrodizayn».

Сумма контракта – 950 тыс. 745,12 манатов.

Объем работ включает оказание услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры Data Center, включая технический аудит сетевой безопасности, структуры и деятельности систем хранения информаций и техподдержки существующих систем для их усовершенствования.

Data Center, оператором которого является AzInTelecom, открылся в декабре 2016 года.

ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.

Н.Аббасова

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Тэги: AZINTELECOM, ЦЕНТР, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]