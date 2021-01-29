Европейский регулятор не увидел связи между случаями смерти пожилых европейцев и вакциной Pfizer и BioNTech

Связи между смертями пожилых людей в ЕС и вакцинацией препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech не выявлено, сообщает в пятницу Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
"Это обновление безопасности включает оценку комитетом по безопасности агентства (PRAC) смертей, зарегистрированных после вакцинации препаратом Comirnaty, в том числе смертей у ослабленных пожилых людей. PRAC провел анализ этих случаев и принял во внимание наличие других заболеваний и уровень смертности для соответствующих возрастных групп. PRAC пришел к выводу, что данные не показывают связи с вакцинацией Comirnaty", - говорится в заявлении агентства.
Вакцину одобрили к применению в ЕС 21 декабря 2020 года. Производителем Comirnaty на сайте агентства и в документах числится немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская Pfizer.
Ранее поступали сообщения о вызвавших подозрения врачей случаях смерти пожилых людей вскоре после вакцинации этим препаратом. В частности, такие случаи произошли в ФРГ, а также за пределами ЕС - в Швейцарии, Норвегии.
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