Смертность на дорогах во Франции в 2020 году упала до рекордно низкого уровня

Число жертв в результате ДТП во Франции в 2020 году стало рекордно низким, сообщают французские СМИ.
Согласно статистике, за 2020 год на французских дорогах погибло 2550 человек. Этот показатель сократился на 21% по сравнению с 2019 годом.
С начала наблюдений во Франции количество погибших на дорогах не опускалось ниже 3 тыс.
Французская служба безопасности автомобильного движения связывает сокращение этого показателя с действовавшими в стране ограничениями из-за коронавируса, в частности, - режимом самоизоляции, во время которого жители страны не должны были без острой необходимости покидать дома.
Во Франции в последние годы считают приоритетом сокращение количества смертей на дорогах. По этой причине на автотрассах установили множество радаров и камер, отслеживающих превышения скорости и другие нарушения ПДД. В стране действует система баллов: за каждое нарушение с водителя снимают определенное количество баллов. Когда их не остается, у него отбирают права. Получить обратно утраченные баллы можно, если длительное время не нарушать правила дорожного движения. Кроме того, водители могут пройти специальные платные курсы, по итогам которых им возвращают часть баллов.
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