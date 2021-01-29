Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.01.2021 17:34

Смертность на дорогах во Франции в 2020 году упала до рекордно низкого уровня

Число жертв в результате ДТП во Франции в 2020 году стало рекордно низким, сообщают французские СМИ.

Согласно статистике, за 2020 год на французских дорогах погибло 2550 человек. Этот показатель сократился на 21% по сравнению с 2019 годом.

С начала наблюдений во Франции количество погибших на дорогах не опускалось ниже 3 тыс.

Французская служба безопасности автомобильного движения связывает сокращение этого показателя с действовавшими в стране ограничениями из-за коронавируса, в частности, - режимом самоизоляции, во время которого жители страны не должны были без острой необходимости покидать дома.

Во Франции в последние годы считают приоритетом сокращение количества смертей на дорогах. По этой причине на автотрассах установили множество радаров и камер, отслеживающих превышения скорости и другие нарушения ПДД. В стране действует система баллов: за каждое нарушение с водителя снимают определенное количество баллов. Когда их не остается, у него отбирают права. Получить обратно утраченные баллы можно, если длительное время не нарушать правила дорожного движения. Кроме того, водители могут пройти специальные платные курсы, по итогам которых им возвращают часть баллов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Опознание жертв ДТП на юго-западе Франции может продлиться до трех недель - СМИ Обстоятельства аварии во Франции, жертвами которой стали более 40 человек, будут установлены - Олланд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]