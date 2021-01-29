Компании из Азербайджана получили с 29 января право на возобновление экспорта томатов в Казахстан

Азербайджанские предприятия с 29 января получили право возобновить экспорт томатов (помидоров) в Казахстан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве пищевой безопасности (АПБ).

«Азербайджан провел работу по устранению ограничений на экспорт помидоров в Казахстан. Анализ, проведенный в партиях грузов, предназначенных для экспорта и на продажу на внутреннем рынке, не выявили никаких вирусов», - отметили в Агентстве.

На основании этого Казахстан дал разрешение 40 предприятиям в Азербайджане на поставку помидоров в эту страну с 29 января.

В АПБ подчеркнули, что все экспортные партии с этих предприятий будут подвергнуты лабораторному анализу.

Как сообщалось ранее, министерство сельского хозяйства Казахстана временно запретило с 16 января 2021 года ввоз томатов из Азербайджана в связи с выявлением вируса коричневой морщинистости плодов томата. "В связи с обнаружениями Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) в азербайджанской продукции компетентное ведомство Казахстана с 16 января 2021 года ввело временные ограничения на поставки в страну томатов из Азербайджанской Республики", - говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте Россельхознадзора.

В документе отмечалось, что овощи поступили из Азербайджана в Казахстан 2 и 12 января 2021 года в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений Азербайджана. Выявление вируса в продукции подтверждено республиканским центром карантина растений комитета госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана.

А.Гусейнова