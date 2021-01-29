Ситуация в банковском секторе Азербайджана стабильная – глава ЦБА

В банковском секторе Азербайджана в настоящее время ситуация стабильная, заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

«Стабильность банковского сектора и отдельных его институтов на сегодняшний день полностью нас устраивает. Но хочу отметить, что проверки в банковском секторе носят беспрерывный характер. Сегодня уровни капитализации и ликвидности банковского сектора значительно превышают пруденциальные нормы. Но мы продолжим держать ситуацию под надзором», - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Глава ЦБА добавил, что на начало 2020 года ситуация в ряде банков вызывала вопросы, но в результате работы с ними были получены хорошие результаты.

«Ряд банков провели капитализацию и достигли хороших результатов. Мы достигли серьезного роста показателей, но объективные факторы, в частности пандемия коронавируса, привели к некоторому спаду (показателей – ИФ) впоследствии. То есть работа с этими банками ведется, есть прогресс, но и проблемы остаются», - отметил Рустамов.

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Как сообщалось ранее, суммарные активы банков Азербайджана в 2020 году сократились на 2%, кредитный портфель – на 5%, обязательства – на 2,8%. При этом капитализация банков выросла на 2,5%.

А. Мамедов