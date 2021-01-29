В Азербайджане суточный прирост COVID-19 продолжает снижаться

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 142 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 229,935 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 209 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 119.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 222,553 тыс. человек (+399 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 263 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 342 теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 394,476 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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