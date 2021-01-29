Австралия на фоне сложностей в ЕС желает стабильности со снабжением вакцинами от COVID-19 - глава Минздрава

Власти Австралии на фоне возникших трудностей со снабжением вакцинами от коронавируса COVID-19 стран ЕС потребует гарантий того, чтобы график поставок препаратов был точным, заявил в пятницу австралийский министр здравоохранения Грег Хант.

"Сегодня глава МИД подтвердил, что Австралия направит соответствующие заявления через Всемирную организацию здравоохранения и через Европу по поводу того, чтобы гарантировать поставки вакцин и определенность (в этой области - ИФ) для Австралии", - приводит слова министра издание The Guaridan.

Хант отметил, что в настоящий момент миру приходится иметь дело с "кризисом предложения" в том, что касается вакцин от COVID-19.

The Guaridan отмечает, что такие заявления прозвучали после угроз со стороны властей ЕС в адрес компаний-производителей вакцин, действующих на территории союза, запретить экспорт продукции за пределы ЕС.

Это вызвано дефицитом вакцин от коронавируса в связи с сокращением компанией AstraZeneca поставок препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года. Одной из причин сокращения поставок в Евросоюз является то, что AstraZeneca активизирует обеспечение вакциной Великобританию, где производится часть препарата. В компании объясняют решение тем, что контакт на британские поставки был заключен раньше, чем с ЕС.

В результате, указывает The Guaridan, AstraZeneca вместо ожидаемых до конца марта 80 млн доз вакцины теперь рассчитывает поставить ЕС 31 млн доз.

В свою очередь Австралия по первоначальным планам должна была получить в марте 3,8 млн доз этой вакцины, однако на этой неделе Хант сообщил о сокращении объема поставок до 1,2 млн доз.

Кроме того, меры властей ЕС могут повлиять на поставки в Австралию вакцины разработки компании Pfizer и BioNTech. Так, ранее медицинский директор Pfizer по Австралии и Новой Зеландии Кришан Тхиру заявил о крайней важности того, "чтобы правительства не создавали ограничения на экспорт и торговые барьеры".

В то же время, по данным газеты, компания CSL - партнер AstraZeneca - с конца марта намерена произвести в Австралии 50 млн доз вакцин. Несмотря на появлявшиеся сообщения о производственных проблемах, в CSL заверили в готовности выполнить поставленные цели.

Однако глава Минздрава Австралии при этом объявил о том, что надзорные ведомства проведут собственную проверку эффективности вакцины AstraZeneca. Ранее немецкие специалисты заявляли, что эта вакцина компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет. Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сама компания эту информацию опровергли.