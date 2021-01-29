Киев, Варшава и Вильнюс готовы к диалогу с Минском на условиях взаимоуважения - МИД Украины

Участники "Люблинского треугольника" (Украина, Польша, Литва) готовы к разговору с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, но на основе взаимного уважения и только в том случае, если белорусская сторона действительно этого захочет.

"Мы готовы к разговору с Александром Лукашенко. Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации и выходу Беларуси на демократический вектор развития. Никто ни от кого не закрывается, но, безусловно, если разговаривать, то разговор должен быть с взаимным уважением и только в том случае, если белорусская сторона действительно его захочет. Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению", - сказал министр на онлайн-брифинге после первого заседания "Люблинского треугольника" в пятницу.

Кулеба подчеркнул, что все, что может сейчас прекратить насилие в Белоруссии, обеспечить демократические трансформации в этой стране, является предметом для разговора, к которому участники "Люблинского треугольника" готовы.

Министр добавил, что к встрече глав МИД Украины, Польши и Литвы присоединилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, и они выслушали ее мнение о ситуации в Белоруссии, а также ее ожидания от международного сообщества.

"Безусловно, без Беларуси Люблинский треугольник является немного неполным, и мы бы хотели, чтобы, в конце концов, демократическая Беларусь присоединилась и превратила Люблинский треугольник в Люблинский квадрат. Но время для этого еще не пришло", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины сказал, что ситуация в Белоруссии имеет влияние не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом. "Именно потому сегодняшний разговор с госпожой Тихановской прошел в региональном формате", - пояснил он.