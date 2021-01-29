Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Иран зарегистрировал вакцину "Спутник V", - говорится в сообщении в Твиттере производителя вакцины.
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