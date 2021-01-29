Банки Азербайджана смогут напрямую стать участниками рынка капитала - Рустамов

Центральный банк Азербайджана планирует усовершенствовать законодательство в сфере рынков капитала, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.
«Законодательство в этой сфере требует значительного развития. Например, на сегодняшний день банковский сектор может участвовать на рынке капитала только посредством создания инвестиционных компаний, что создает бюрократию и увеличивает их расходы. Наша цель позволить банкам стать игроками рынка капитала напрямую, так как банки являются очень активными участниками», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Он добавил, что для ЦБА очень важно развития рынка капитала, особенно рынка корпоративных ценных бумаг.
«Нам необходима полная прозрачность компаний, выходящих на листинг, прохождение ими аудита. На сегодняшний день на листинге имеется очень много «пустых» предприятий и компаний. У них нет никаких активов и оборотов, и мы зачищаем их», - сказал Рустамов.
Генеральный директор ЦБА Али Ахмедов, в свою очередь, отметил, что проект по развитию рынков капитала направлен на достижение 4 основных стратегических целей – создание инновационной правовой базы, формирование современной рыночной инфраструктуры, поддержка рынка и совершенствование регулятивных рамок.
«По каждой стратегической цели определены задачи, например, совершенствование законодательства по рынку ценных бумаг, РЕПО и рынку производных инструментов и приведение его в соответствие с международными стандартами, создание связей с зарубежными депозитариями, создание современной операционной системы и так далее. По ряду направлений уже проделана работа, по остальным работа продолжается», - сказал Ахмедов.
А.Мамедов
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