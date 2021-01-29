Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 29.01.2021 19:21

Банки Азербайджана смогут напрямую стать участниками рынка капитала - Рустамов

Центральный банк Азербайджана планирует усовершенствовать законодательство в сфере рынков капитала, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

«Законодательство в этой сфере требует значительного развития. Например, на сегодняшний день банковский сектор может участвовать на рынке капитала только посредством создания инвестиционных компаний, что создает бюрократию и увеличивает их расходы. Наша цель позволить банкам стать игроками рынка капитала напрямую, так как банки являются очень активными участниками», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что для ЦБА очень важно развития рынка капитала, особенно рынка корпоративных ценных бумаг.

«Нам необходима полная прозрачность компаний, выходящих на листинг, прохождение ими аудита. На сегодняшний день на листинге имеется очень много «пустых» предприятий и компаний. У них нет никаких активов и оборотов, и мы зачищаем их», - сказал Рустамов.

Генеральный директор ЦБА Али Ахмедов, в свою очередь, отметил, что проект по развитию рынков капитала направлен на достижение 4 основных стратегических целей – создание инновационной правовой базы, формирование современной рыночной инфраструктуры, поддержка рынка и совершенствование регулятивных рамок.

«По каждой стратегической цели определены задачи, например, совершенствование законодательства по рынку ценных бумаг, РЕПО и рынку производных инструментов и приведение его в соответствие с международными стандартами, создание связей с зарубежными депозитариями, создание современной операционной системы и так далее. По ряду направлений уже проделана работа, по остальным работа продолжается», - сказал Ахмедов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАПИТАЛ, РЫНОК, РАЗВИТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]