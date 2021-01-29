Соседи ЕС получат в 2021 г достаточное количество доз вакцины против коронавируса - глава Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что вакцин, выделенных Украине в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения и призвал к более активному привлечению ЕК к переговорному процессу Киева с производителями.
В свою очередь Урсула фон дер Ляйен, как сообщается на сайте главы Украинского государства, отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины. "Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - сказала она в ходе телефонного разговора с Зеленским.
Президент Украины выразил благодарность за инициативу Европейского Союза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. "Поставка вакцины - это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", - отметил глава государства.
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