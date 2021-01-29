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Здравоохранение 29.01.2021 21:30

Соседи ЕС получат в 2021 г достаточное количество доз вакцины против коронавируса - глава Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что вакцин, выделенных Украине в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения и призвал к более активному привлечению ЕК к переговорному процессу Киева с производителями.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен, как сообщается на сайте главы Украинского государства, отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины. "Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - сказала она в ходе телефонного разговора с Зеленским.

Президент Украины выразил благодарность за инициативу Европейского Союза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. "Поставка вакцины - это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", - отметил глава государства.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]