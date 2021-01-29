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Происшествия 29.01.2021 19:28

Двое азербайджанских военных погибли в ДТП на горном перевале в Карабахе

На перевале Омар в направлении горного хребта Муров разбился азербайджанский военный автомобиль, погибли двое военных, сообщают азербайджанские СМИ.

По данным СМИ инцидент произошел 28 января.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ВС Азербайджана вернули контроль над перевалом Омар осенью 2020 года в ходе боев против ВС Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВАРИЯ, МУРОВ, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]