Двое азербайджанских военных погибли в ДТП на горном перевале в Карабахе

На перевале Омар в направлении горного хребта Муров разбился азербайджанский военный автомобиль, погибли двое военных, сообщают азербайджанские СМИ.
По данным СМИ инцидент произошел 28 января.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ВС Азербайджана вернули контроль над перевалом Омар осенью 2020 года в ходе боев против ВС Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.
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