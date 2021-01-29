ЦБ Азербайджана планирует открыть два территориальных управления в Карабахе

Центральный банк Азербайджана планирует открыть два территориальных управления на освобожденных от армянской оккупации территориях, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

«Мы планируем активную работу на освобожденных территориях Азербайджана. Ведутся активные переговоры со всеми финансовыми институтами. Кроме филиалов и отделений коммерческих банков мы также планируем создать на освобожденных землях 2 территориальных управления ЦБ. Надеюсь, что одно из них будет в городе Шуша», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава ЦБ также рассказал о планах по выпуску памятных денежных знаков и возможно памятной банкноты на годовщину освобождения азербайджанских земель.

«Будут выпущены памятные денежные знаки, посвященные каждому освобожденному району. Кроме этого также планируется выпуск памятного знака, посвященного идее «Один народ – два государств»а. Надеемся реализовать все эти планы к годовщине победы в войне», - добавил Рустамов.

А.Мамедов