Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.01.2021 19:32

Нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи, Brent - $56,07 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу.

Инвесторы, по всей видимости, уверены, что усилия по ограничению добычи нефти компенсируют давление на спрос из-за продолжающего распространения COVID-19 и более медленной, чем ожидалось, вакцинации, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 составляет $56,07 за баррель, что на $0,54 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу.

Более активно торгуемые апрельские контракты на Brent подорожали на $0,59 (1,07%) - до $55,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,78 за баррель, что на $0,45 (0,86%) выше уровня на закрытие рынка в четверг.

"Ограничения со стороны спроса из-за локдаунов компенсируются достаточным сокращением предложения", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

По его словам, это позволяет избежать значительного падения или роста цен. "Ожидания уверенного восстановления спроса в течение года должны уже быть учтены в цене", - добавил аналитик.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Однако инвесторы могут быть слишком оптимистичны по поводу способности Саудовской Аравии и других крупных производителей сдерживать предложение, если пандемия продолжит негативно влиять на спрос дольше, чем ожидает рынок, или если рост цен приведет к увеличению добычи сланцевой нефти в США, считает экономист UniCredit Эдоардо Кампанелла.

"В таком случае Эр-Рияд вряд ли будет снова действовать односторонне и играть роль стабилизирующего производителя", - сказал эксперт.

Тем временем сохраняющаяся слабость спроса из-за пандемии продолжает ограничивать рост нефтяных цен, пишет S&P Global Platts. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне новых вспышек коронавируса в США и слабом прогрессе сдерживания его распространения даже в тех регионах, где началась вакцинация.

"Южноафриканская разновидность вируса добралась до США, в связи с чем растут опасения ее быстрого распространения, что может вынудить власти вновь ввести ограничения", - отмечают аналитики ANZ.

Краткосрочный прогноз спроса остается пессимистичным из-за обнаружения первых случаев заражения новой разновидностью коронавируса в США и отсутствия прогресса в сдерживании заболевания в Израиле, где вакцинация идет гладко и эффективно, считает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

"Израиль стал ярким примером того, как нужно проводить вакцинацию от COVID, однако первые успехи не привели к резкому падению новых случаев", - отметил аналитик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает и может завершить неделю в "плюсе", Brent - $55,82 за баррель Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $55,57 за баррель Цены на нефть отыграли часть потерь, Brent - $55,78 за баррель Цены на нефть снижаются на ухудшении перспектив спроса, Brent на уровне $55,45 за баррель Нефть дорожает на данных о снижении нефтяных запасов в США на 9,9 млн баррелей, Brent - $55,72 за баррель Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $56,32 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]