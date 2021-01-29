Нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи, Brent - $56,07 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу.
Инвесторы, по всей видимости, уверены, что усилия по ограничению добычи нефти компенсируют давление на спрос из-за продолжающего распространения COVID-19 и более медленной, чем ожидалось, вакцинации, пишет MarketWatch.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 составляет $56,07 за баррель, что на $0,54 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу.
Более активно торгуемые апрельские контракты на Brent подорожали на $0,59 (1,07%) - до $55,69 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,78 за баррель, что на $0,45 (0,86%) выше уровня на закрытие рынка в четверг.
"Ограничения со стороны спроса из-за локдаунов компенсируются достаточным сокращением предложения", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
По его словам, это позволяет избежать значительного падения или роста цен. "Ожидания уверенного восстановления спроса в течение года должны уже быть учтены в цене", - добавил аналитик.
Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Однако инвесторы могут быть слишком оптимистичны по поводу способности Саудовской Аравии и других крупных производителей сдерживать предложение, если пандемия продолжит негативно влиять на спрос дольше, чем ожидает рынок, или если рост цен приведет к увеличению добычи сланцевой нефти в США, считает экономист UniCredit Эдоардо Кампанелла.
"В таком случае Эр-Рияд вряд ли будет снова действовать односторонне и играть роль стабилизирующего производителя", - сказал эксперт.
Тем временем сохраняющаяся слабость спроса из-за пандемии продолжает ограничивать рост нефтяных цен, пишет S&P Global Platts. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне новых вспышек коронавируса в США и слабом прогрессе сдерживания его распространения даже в тех регионах, где началась вакцинация.
"Южноафриканская разновидность вируса добралась до США, в связи с чем растут опасения ее быстрого распространения, что может вынудить власти вновь ввести ограничения", - отмечают аналитики ANZ.
Краткосрочный прогноз спроса остается пессимистичным из-за обнаружения первых случаев заражения новой разновидностью коронавируса в США и отсутствия прогресса в сдерживании заболевания в Израиле, где вакцинация идет гладко и эффективно, считает аналитик OANDA Эдвард Мойя.
"Израиль стал ярким примером того, как нужно проводить вакцинацию от COVID, однако первые успехи не привели к резкому падению новых случаев", - отметил аналитик.
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