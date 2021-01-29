Путин подписал закон, ратифицирующий продление ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", сообщила пресс-служба Кремля.

Закон был принят Госдумой 27 января 2021 года и в тот же день одобрен Советом Федерации. Он вступает в силу со дня его официального опубликования.

"Продление договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

ДСНВ был подписан на срок 10 лет в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года и действует до 5 февраля 2021 года.

Соглашением предусматривается продлить Договор на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор представляет собой пакет документов, в который входят собственно Договор, Протокол к нему и приложения к Протоколу.

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Положениями Протокола и приложений к нему конкретизируются статьи Договора и предусматривается порядок его выполнения.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

Договором предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ не должны превышать:

700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Реализация Соглашения не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сообщении.