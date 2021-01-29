Байден пока изучает торговое соглашение Трампа с КНР - Белый дом

Нынешняя администрация США проводит анализ заключенного при Дональде Трампе торгового соглашения с Китаем, чтобы определить, выгодно ли оно Вашингтону, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
"Новая команда по нацбезопасности, недавно утвержденный госсекретарь США, а также - сам президент Байден сейчас изучают все аспекты нашей национальной безопасности, в том числе, конечно, наши отношения с Китаем", - заявила Псаки, отвечая на брифинге на вопрос о заключенных при Трампе договоренностях с Китаем по торговле.
Псаки пояснила, что цель нынешней администрации - "определить наилучший подход. И речь идет не только об экономике, но и о стратегических вопросах, о вопросах безопасности".
Она напрямую не ответила на уточняющий вопрос о том, считает ли нынешняя администрация соглашение с КНР по торговле все еще действующим и собирается ли добиваться от Пекина выполнения взятых на себя обязательств в рамках этого соглашения.
Ранее в январе сообщалось, что Китай менее чем на 60% выполнил план закупки американских товаров, предусмотренный первой фазой торгового соглашения, которое Пекин и Вашингтон заключили в январе прошлого года.
По условиям соглашения, за 2020-2021 годы Китай должен приобрести в США товары и услуги на сумму, превышающую на $200 млрд уровень 2017 года - до начала торгового спора между двумя странами.
Одним из приоритетов администрации Трампа был пересмотр торговых отношений с КНР: он считал, что правила, по которым многие годы шла эта торговля - крайне выгодны Пекину и невыгодны США. Поэтому Трамп стремился добиться более справедливых для своей страны условий для торговли с Китаем.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Беларуси
Центр по мониторингу перемирия в Карабахе начнет работу 30 января, заявляют в Анкаре
Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху
Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г
ЛУКОЙЛ запустил установки на Волгоградском НПЗ для выпуска высокоиндексных масел
Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса
Японский премьер твердо намерен провести Олимпиаду в Токио этим летом
Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank предоставляет льготные агрокредиты
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы