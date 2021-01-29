Байден пока изучает торговое соглашение Трампа с КНР - Белый дом

Нынешняя администрация США проводит анализ заключенного при Дональде Трампе торгового соглашения с Китаем, чтобы определить, выгодно ли оно Вашингтону, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

"Новая команда по нацбезопасности, недавно утвержденный госсекретарь США, а также - сам президент Байден сейчас изучают все аспекты нашей национальной безопасности, в том числе, конечно, наши отношения с Китаем", - заявила Псаки, отвечая на брифинге на вопрос о заключенных при Трампе договоренностях с Китаем по торговле.

Псаки пояснила, что цель нынешней администрации - "определить наилучший подход. И речь идет не только об экономике, но и о стратегических вопросах, о вопросах безопасности".

Она напрямую не ответила на уточняющий вопрос о том, считает ли нынешняя администрация соглашение с КНР по торговле все еще действующим и собирается ли добиваться от Пекина выполнения взятых на себя обязательств в рамках этого соглашения.

Ранее в январе сообщалось, что Китай менее чем на 60% выполнил план закупки американских товаров, предусмотренный первой фазой торгового соглашения, которое Пекин и Вашингтон заключили в январе прошлого года.

По условиям соглашения, за 2020-2021 годы Китай должен приобрести в США товары и услуги на сумму, превышающую на $200 млрд уровень 2017 года - до начала торгового спора между двумя странами.

Одним из приоритетов администрации Трампа был пересмотр торговых отношений с КНР: он считал, что правила, по которым многие годы шла эта торговля - крайне выгодны Пекину и невыгодны США. Поэтому Трамп стремился добиться более справедливых для своей страны условий для торговли с Китаем.