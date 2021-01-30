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Еврокомиссия откажется от ограничений на поставки вакцин от коронавируса в Северную Ирландию

Еврокомиссия намерена отказаться от ограничений на поставки вакцин от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, о которых ранее объявил Евросоюз в рамках обеспечения механизма контроля за экспортом этой продукции за пределы ЕС.

"В процессе доработки этой меры комиссия обеспечит, чтобы протокол по Ирландии и Северной Ирландии не был затронут. Комиссия не применяет защитную оговорку (предусмотренную договором о Brexit для экстренных случаев для Северной Ирландии - прим. ИФ).

Еврокомиссия предупредила, что "в случае злоупотребления транзитом вакцин и активных веществ в третьи страны с целью обойти действие разрешительной системы ЕС рассмотрит возможность использования всех имеющихся в его распоряжении инструментов".

Еврокомиссия сообщила, что в процессе доработки документа она также будет корректировать процесс принятия решений в соответствии с регламентом.

Окончательная версия этого регламента будет опубликована в субботу после его принятия, уточняется в заявлении ЕК.

Европейская комиссия предложила в пятницу ввести до конца марта режим контроля над экспортом из ЕС вакцин от COVID-19 в третьи страны за исключением тех, в которые ЕС обязался поставить вакцины.

"Эта мера не нацелена против какой-либо конкретной третьей страны", - заверила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, пояснив, что контроль вводится для защиты принятой политики ЕС по распространению вакцин.

Схема разрешений на экспорт вакцин против COVID-19 за пределы ЕС будет действовать до конца марта 2021 года. Она применяется только к экспорту продукции компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о предварительной закупке, объяснила в своем коммюнике Еврокомиссия.

Согласно этому коммюнике, данная "мера адресная, соразмерная, прозрачная и временная, она полностью соответствует международным обязательствам ЕС в рамках ВТО и "двадцатки"".

Вместе с тем, в Лондоне в этой мере увидели угрозу нарушения Брюсселем договоренностей сторон, достигнутых в рамках Brexit, так как в первоначальном варианте предложения Еврокомиссии включали Северную Ирландию в список стран, экспорт вакцин в которые из ЕС будет осуществляться под контролем.

В пятницу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил по телефону свою обеспокоенность председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщили европейские СМИ.

В Соединенном Королевстве в этом решении увидели реакцию Брюсселя на заявление фармацевтической компании AstraZeneca о том, что она не сможет поставить в ЕС предусмотренное контрактом с Еврокомиссией количество доз вакцины из-за производственных проблем. При этом дозы, произведенные на предприятиях Великобритании, останутся там в соответствии с ее собственным соглашением с этой фирмой.

Уже ночью наступившей субботы фон дер Ляйен написала в твиттере: "Конструктивные переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном (в пятницу) вечером. Мы договорились о принципе, что не должно быть ограничений на экспорт вакцин компаниями, которые выполняют договорные обязательства".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, СЕВИРЛАНДИЯ, ВАКЦИНА, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]