Поставки российской вакцины "Спутник V" в Мексику могут начаться в конце следующей недели, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
В видеообращении он сообщил, то провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, который "предложил отправить нам вакцину "Спутник", которую они производят", отметив, что поставки могут начаться в конце следующей недели.
Лопес Обрадор подчеркнул, что беседа прошла в теплой и дружественной атмосфере.
Ранее о поставках российского препарата сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль. Он отмечал, что российская вакцина должна получить окончательное одобрение для использования в Мексике в ближайшие дни.
Дипломат сказал, что комитет в составе мексиканского регулятора здравоохранения - Агентства по надзору за здоровьем (Cofepris) - дал положительную оценку препарата. Кроме того, по его словам, он основывается на конфиденциальных документах, с которыми ему разрешила ознакомиться Аргентина, где вакцинация "Спутником V" уже проводится.
Прибытие первых партий российской вакцины в Мексику еще не подтверждено, сказал чиновник. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что первые 200 тыс. доз могут прибыть на следующей неделе.
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