Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 102 млн 65 тыс. 711 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 206 тыс. 91, выздоровели более 73 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 25 млн 929 тыс. 282 инфицированных COVID-19, зафиксировано 436 тыс. 678 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 733 тыс. 130, число скончавшихся - 154 тыс. 147, поправились более 10,4 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 118 тыс. 513 заболевших, из них умерли 222 тыс. 666 человек, вылечились более 8 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 284,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 347 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 44.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Беларуси
Центр по мониторингу перемирия в Карабахе начнет работу 30 января, заявляют в Анкаре
Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху
Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г
ЛУКОЙЛ запустил установки на Волгоградском НПЗ для выпуска высокоиндексных масел
Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Мексика ждет поставки "Спутника V" на предстоящей неделе - президент страны
Еврокомиссия откажется от ограничений на поставки вакцин от коронавируса в Северную Ирландию
Европейский регулятор не увидел связи между случаями смерти пожилых европейцев и вакциной Pfizer и BioNTech
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank предоставляет льготные агрокредиты
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы