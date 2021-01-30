Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г

Кабинет министров Азербайджана поручил государственным структурам страны подготовить предложения по расходам на восстановление освобожденных территорий.

Данное решение отражено в распоряжении Кабмина о подготовке проекта госбюджета на 2022 год, а также концепции социально-экономического развития страны и прогнозов.

Согласно распоряжению, соответствующие государственные структуры должны подготовить предложения по средствам, необходимым на восстановление освобожденных территорий в период 2022-2025 годов и представить их в министерства экономики и финансов до 1 марта 2021 года.

А. Мамедов