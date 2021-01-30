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Финансы 30.01.2021 10:49

Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г

Кабинет министров Азербайджана поручил государственным структурам страны подготовить предложения по расходам на восстановление освобожденных территорий.

Данное решение отражено в распоряжении Кабмина о подготовке проекта госбюджета на 2022 год, а также концепции социально-экономического развития страны и прогнозов.

Согласно распоряжению, соответствующие государственные структуры должны подготовить предложения по средствам, необходимым на восстановление освобожденных территорий в период 2022-2025 годов и представить их в министерства экономики и финансов до 1 марта 2021 года.

А. Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]