Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г

Кабинет министров Азербайджана поручил государственным структурам страны подготовить предложения по расходам на восстановление освобожденных территорий.
Данное решение отражено в распоряжении Кабмина о подготовке проекта госбюджета на 2022 год, а также концепции социально-экономического развития страны и прогнозов.
Согласно распоряжению, соответствующие государственные структуры должны подготовить предложения по средствам, необходимым на восстановление освобожденных территорий в период 2022-2025 годов и представить их в министерства экономики и финансов до 1 марта 2021 года.
А. Мамедов
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