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Дальнее зарубежье 30.01.2021 11:25

Более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки на Украине

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 685 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 11 317 человек, умерли 149 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 января 2021 года. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 906 человек; летальных случаев - 149; выздоровело - 11 317 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 29 января, сообщалось о 5 181 новом случае инфицирования COVID-19, 28 января сообщалось о 5 529 новых случаях, 27 января зафиксировали 3 776 новых случаев COVID-19, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 216 278 человек, 22 628 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 014 658 человек.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]