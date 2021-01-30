Суточный прирост заражений коронавирусом в Грузии снизился с начала недели

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 676 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 257 тыс. 632, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 159 человек, за минувшие сутки скончались еще 11 человек.

Число выздоровевших составляет 248 тыс. 537 человек.

Накануне сообщалось о 669 новых больных за сутки. В начале недели суточный прирост превышал 1 тысячу случаев, но потом эти показатели пошли на спад.