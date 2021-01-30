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Карабахский конфликт 30.01.2021 11:53

Турецкие военные прибыли в Азербайджан для участия в работе совместного с Россией центра по мониторингу за перемирием в Карабахе

Контингент турецких военнослужащих, который разместится в совместном с Россией Центре по мониторингу за соблюдением перемирия в Карабахе, уже прибыл в Азербайджан, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

"Турецко-российский совместный мониторинговый центр, созданный согласно соответствующему пункту совместного заявления президентов Азербайджана и России, а также премьер-министра Армении, начинает работу сегодня. Турецкие военнослужащие, которые будут представлены в Совместном центре мониторинга, прибыли в Азербайджан. Хочу отметить, что российские военнослужащие, которые будут представлены в Совместном центре мониторинга, также уже находятся в нашей стране", - сказал Дяргахлы.

Совместный центр будет развернут на территории Азербайджана в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств РФ и Турции 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРИБЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]