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СНГ 30.01.2021 13:25

Евразийский межправсовет в Алматы проведут с соблюдением строгих санитарных норм

Заседание Евразийского межправительственного совета и цифрового форума 5 февраля в Алматы будет проходить с соблюдением строгих санитарных норм, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Ержан Байтанаев.

"Согласно постановления главного государственного санитарного врача (...) все участники мероприятия прибудут со справками об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. На сегодняшний день организаторам мероприятия рекомендовано строго соблюдать все санитарные требования: в течение всего хода мероприятия обеспечить соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, проведение термометрии, обеспечение дезинфекционными средствами и антисептиками, регулярное проветривание и обработку помещений", - сказал Байтанаев.

По его словам, мероприятие будет проходить "под постоянным наблюдением и контролем медицинских сотрудников".

Большая часть мероприятия пройдёт в онлайн формате, добавил официальный представитель Комитета.

Он также отметил, что на сегодня эпидемиологическая ситуация в Алматы улучшается "благодаря своевременно принятым жестким оперативным мерам". "Город перешёл из "красной" в "желтую" зону и находится на границе с "зелёной" зоной согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации", - уточнил Байтанаев.

5 февраля в Алматы в ходе заседания Евразийского межправсовета в режиме оффлайн главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, касающиеся функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов. Также в рамках заседания запланирован цифровой форум "Digital Almaty".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ЗАСЕДАНИЕ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]