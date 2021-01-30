Евразийский межправсовет в Алматы проведут с соблюдением строгих санитарных норм

Заседание Евразийского межправительственного совета и цифрового форума 5 февраля в Алматы будет проходить с соблюдением строгих санитарных норм, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Ержан Байтанаев.

"Согласно постановления главного государственного санитарного врача (...) все участники мероприятия прибудут со справками об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. На сегодняшний день организаторам мероприятия рекомендовано строго соблюдать все санитарные требования: в течение всего хода мероприятия обеспечить соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, проведение термометрии, обеспечение дезинфекционными средствами и антисептиками, регулярное проветривание и обработку помещений", - сказал Байтанаев.

По его словам, мероприятие будет проходить "под постоянным наблюдением и контролем медицинских сотрудников".

Большая часть мероприятия пройдёт в онлайн формате, добавил официальный представитель Комитета.

Он также отметил, что на сегодня эпидемиологическая ситуация в Алматы улучшается "благодаря своевременно принятым жестким оперативным мерам". "Город перешёл из "красной" в "желтую" зону и находится на границе с "зелёной" зоной согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации", - уточнил Байтанаев.

5 февраля в Алматы в ходе заседания Евразийского межправсовета в режиме оффлайн главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, касающиеся функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов. Также в рамках заседания запланирован цифровой форум "Digital Almaty".