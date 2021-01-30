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Дальнее зарубежье 30.01.2021 14:44

Москва и Вашингтон не нуждаются в новой "перезагрузке" отношений - посол США в РФ

Необходимости в "перезагрузке" российско-американских отношений нет, в Вашингтоне заинтересованы в диалоге с Москвой, заявил посол США в России Джон Салливан.

"Мне представляется, что необходимости в "перезагрузке" нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше - с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше 200 лет", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Дождь".

Как отметил глава американской дипмиссии, "будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать".

Салливан признал, что у Москвы и Вашингтона есть расхождения, которые хорошо известны. "Но наши отношения гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами", - подчеркнул он.

"Да, мы переживаем не самый благоприятный момент в наших отношениях, но все же ситуация отличается от того, что было в годы "холодной войны", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что в России работают свыше тысячи американских компаний, а "связи между гражданами США и России сейчас гораздо более многоплановые, чем 30-40 лет назад".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]