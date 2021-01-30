Российско-турецкий центр по контролю за перемирием в Карабахе будет осуществлять сбор и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана.

"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.