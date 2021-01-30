Российско-турецкий центр по контролю за перемирием в Карабахе будет осуществлять сбор и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана.
"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.
В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.
Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г
ЛУКОЙЛ запустил установки на Волгоградском НПЗ для выпуска высокоиндексных масел
Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса
Японский премьер твердо намерен провести Олимпиаду в Токио этим летом
Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Москва и Вашингтон ведут содержательный диалог по иранской ядерной проблеме - посол США
Москва и Вашингтон не нуждаются в новой "перезагрузке" отношений - посол США в РФ
Евразийский межправсовет в Алматы проведут с соблюдением строгих санитарных норм
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank предоставляет льготные агрокредиты
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы