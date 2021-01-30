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Карабахский конфликт 30.01.2021 13:55

Российско-турецкий центр по контролю за перемирием в Карабахе будет осуществлять сбор и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана.

"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]