ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

Странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
В эфире BBC она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный пусть - сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, а затем - помогать другим странам.
"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам".
Харрис пояснила, что такой пусть - правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.
"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем - спокойно ждете, считая, что все хорошо, что с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.
Азербайджан и Турция отмечают необходимость наращивания ВТС
Гасанов и Фомин обсудили деятельность турецко-российского совместного мониторингового центра
Алиев и Путин обсудили открытие Центра мониторинга перемирия в Карабахе
Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по расходам на восстановление Карабаха до 2026г
ЛУКОЙЛ запустил установки на Волгоградском НПЗ для выпуска высокоиндексных масел
Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Грузия получит первые дозы вакцины Pfizer до конца февраля - премьер
Летевший из Сеула в Варшаву самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира
США будут передавать России информацию для предотвращения терактов вне зависимости от состояния двусторонних отношений - посол Салливан
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank предоставляет льготные агрокредиты
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы