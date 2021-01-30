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Здравоохранение 30.01.2021 17:15

ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

Странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

В эфире BBC она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный пусть - сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, а затем - помогать другим странам.

"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам".

Харрис пояснила, что такой пусть - правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.

"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем - спокойно ждете, считая, что все хорошо, что с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.

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Тэги: МИР, ВОЗ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]