В Азербайджане создается информационная система государственного надзора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о создании Информационной системы государственного надзора, сообщает сайт главы государства.

Система создается в Администрации президента и будет обеспечивать электронный контроль за исполнением указов, распоряжений и поручений президента Азербайджана и оценивать деятельность местных органов исполнительной власти на основе ключевых показателей эффективности.

Администрации президента поручено обеспечение деятельности Системы, определение основные показателей эффективности для оценки результативности деятельности местных исполнительных органов и проведение оценки.

А. Мамедов