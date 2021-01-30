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Внутренняя политика 30.01.2021 16:11

В Азербайджане создается информационная система государственного надзора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о создании Информационной системы государственного надзора, сообщает сайт главы государства.

Система создается в Администрации президента и будет обеспечивать электронный контроль за исполнением указов, распоряжений и поручений президента Азербайджана и оценивать деятельность местных органов исполнительной власти на основе ключевых показателей эффективности.

Администрации президента поручено обеспечение деятельности Системы, определение основные показателей эффективности для оценки результативности деятельности местных исполнительных органов и проведение оценки.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИНФОСИСТЕМА, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]