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Регион 30.01.2021 18:17

США будут передавать России информацию для предотвращения терактов вне зависимости от состояния двусторонних отношений - посол Салливан

США готовы и дальше предоставлять России информацию о готовящихся террористических атаках, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях и отсутствие открытого диалога в сфере борьбы с терроризмом, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Я как американский посол горжусь тем, что мое правительство предоставляет информацию, которая помогает защищать россиян от насилия со стороны террористов. И мы всегда будем так поступать, независимо от состояния наших отношений, несмотря на отсутствие в настоящее время открытого диалога по борьбе с терроризмом, который мы раньше вели, но который был прекращен", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Дождь".

Глава американской дипмиссии подчеркнул, что "это важно для правительств обеих наших стран". Он напомнил также о том, как больше года назад президент РФ Владимир Путин выразил благодарность в тот момент президенту США Дональду Трампу за информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

"Не прекратилась готовность США, американского народа предоставлять информацию, помогающую не допустить убийства террористами мирных граждан в России", - заключил Салливан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ИНФОРМАЦИЯ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]