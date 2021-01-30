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Карабахский конфликт 30.01.2021 17:03

Алиев и Путин обсудили открытие Центра мониторинга перемирия в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства поздравил Путина с открытием в Агдамском районе совместного турецко-российского центра по мониторингу за перемирием в Карабахе. Лидеры двух стран выразили уверенность, что запуск Центра послужит обеспечению долговременного мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Алиев и Путин подчеркнули важность состоявшейся в Москве встречи на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении по реализации пункта о транспорте и связи подписанного 10 ноября трехстороннего заявления.

"В ходе беседы они выразили удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на стратегическом партнерстве во всех сферах, и выразили уверенность, что отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]